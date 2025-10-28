  1. Ekonomim
Temettü ödeyen dev için yeni tahmin geldi ; Yatırımcısının avuç içi kaşınıyor

Borsa İstanbul’da dağıttığı temettülerle tanınan Tüpraş (TUPRS) için kar payı dağıtım tahmini yüz güldürüyor.

Borsada en çok dikkat çeken hisselerin başında temettü ödemesi yapanlar geliyor. DOAS, ASELS, BIMAS gibi şirketler ödedikleri temettülerle anılırken bir Tüpraş var.

Rotaborsa.com tarafından derlenen habere göre Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) temettü ödemesi yapacak. Söz konusu haberde TUPRS’ın kaç TL kar payı dağıtacağı tahmin edildi.

TEMETTÜ DEVİ İÇİN YENİ TAHMİN

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde beklentilerin üzerine çıkarak 8.986.698000 TL net kâra ulaşan Tüpraş’ın, 2026 yılında da yine yüksek verimle temettü dağıtması bekleniyor.

Tüpraş’ın 2026 yılı temettü beklentisine dair tahmin açıklayan ilk kurum İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. İş Yatırım Tüpraş’ın 2026 yılında %83,14 dağıtma oranı ile toplam 29.435.000.000 TL nakit temettü dağıtmasını bekliyor.

