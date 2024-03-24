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  4. Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı

Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı

Temettü hisseleri şimdilerde yatırımcıların gözdesi. Yıllık bazda %170 üzeri getiri sağlayan 8 hisse ve özvarlık karlılıklarıyla öne çıkan şirketler, borsada yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor.

Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı - Sayfa 1

Borsada yatırımcı kâr payı ödeyen şirketlere yöneldi. Borsa İstanbul'da yer alan BIST Temettü 25 Endeksi'nde yıllık bazda yüksek getiriler oluştu. Temettü 25 Endeksi’nde yer alan 8 hisse yüzde 170’in üzerinde değer kazandı.

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Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı - Sayfa 2

BIST 100 yıllık bazda yüzde 82,19 yükselirken Temettü 25 Endeksinin performansı yüzde 91 oldu. Öte yandan 8 temettü hissesi hem BIST 100 hem de Temettü 25 Endeksi’nin getirisini ikiye katladı.

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Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı - Sayfa 3

Dikkat çeken bu hisselerden Türk Traktör, son bir yılda %242,46 getiriyle öne çıktı. Ege Endüstri %209,12'lik getirisiyle onu takip eden hisse oldu.

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Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı - Sayfa 4

Coca Cola İçecek ve İş Yatırım Menkul Değerler, yıllık bazda %197,06 ve %195,61 gibi kuvvetli getiriler sunarak yatırımcıların ilgi odağındaki diğer iki hisse oldu.

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