Temettü veren 8 şirket %170 üstü kazandırdı
Temettü hisseleri şimdilerde yatırımcıların gözdesi. Yıllık bazda %170 üzeri getiri sağlayan 8 hisse ve özvarlık karlılıklarıyla öne çıkan şirketler, borsada yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor.
Borsada yatırımcı kâr payı ödeyen şirketlere yöneldi. Borsa İstanbul'da yer alan BIST Temettü 25 Endeksi'nde yıllık bazda yüksek getiriler oluştu. Temettü 25 Endeksi’nde yer alan 8 hisse yüzde 170’in üzerinde değer kazandı.
BIST 100 yıllık bazda yüzde 82,19 yükselirken Temettü 25 Endeksinin performansı yüzde 91 oldu. Öte yandan 8 temettü hissesi hem BIST 100 hem de Temettü 25 Endeksi’nin getirisini ikiye katladı.
Dikkat çeken bu hisselerden Türk Traktör, son bir yılda %242,46 getiriyle öne çıktı. Ege Endüstri %209,12'lik getirisiyle onu takip eden hisse oldu.
Coca Cola İçecek ve İş Yatırım Menkul Değerler, yıllık bazda %197,06 ve %195,61 gibi kuvvetli getiriler sunarak yatırımcıların ilgi odağındaki diğer iki hisse oldu.