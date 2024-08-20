Teminat mektubu nedir?
İşletmelerin gerçek ve tüzel kişilere, resmi kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine ya da borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara "teminat mektubu" denir. İşte, teminat mektubuna ilişkin detaylar...
Teminat mektubu
Teminat mektubu, borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya verilen mektuptur.
Teminat mektuplarında banka, garanti veren taraftır. Bankalar müşterileri olan işletmeler adına kendi saygınlıklarını ortaya koyarak, işletmenin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişi ya da kuruluşlara güvence verebilirler. Banka tarafından verilen bu güvenceler, işletmeye sağlanan nakit olmayan kredi niteliğindedir. Bu güvenceyi belgelemek üzere teminat mektubu düzenler. Mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme, vergi dairesi işlemleri gibi konularla ilgili teminat mektubu düzenlenebilir.
Teminat mektubu ile banka, borçlunun üzerine aldığı yükümlülüğü, alacaklı ile aralarındaki sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi hâlinde alacaklının talebi ile hiçbir itiraza gerek kalmadan alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir. Teminat mektupları şekil, süre, limit ve teminatlarına göre açık kredi şeklinde olabileceği gibi maddi teminat karşılığı da olabilir.
Teminat mektupları süreli olabileceği gibi süresiz de olabilmektedir. Teminat mektubu verilmesi sonucunda banka ile işletme arasında finansal nitelikli bir işlem doğmaz. Bu nedenle, işletmenin finansal durumunda değişme yaratmaz.