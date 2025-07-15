Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar...
Temmuz ayı itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonlarında araştırmalar sürüyor. Emekli maaşlarına yapılan son zam sonrası bankalar promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Emekliler, en yüksek promosyonu veren bankayı seçmek için kıyaslama yaparken, kampanya detayları da büyük ilgi görüyor. Peki, Temmuz en yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri, emekli banka promosyonu ne kadar? İşte güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emekli maaşlarına yapılan temmuz 2025 zammı sonrası bankalar, promosyon ödemelerinde yeni güncellemeler yaptı. Birçok özel ve kamu bankası, emeklilere sunduğu nakit promosyonlarını güncelledi. Bu kapsamda, en cazip promosyonu sunan banka ise emekliler tarafından mercek altına alındı.
İşte emekli promosyonlarında son gelişmeler...
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINACAK?
Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.
İŞ BANKASI
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:
Aylık maaşı
0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL
10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL
15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL
20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.