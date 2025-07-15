Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar...

Emekli maaşlarına yapılan temmuz 2025 zammı sonrası bankalar, promosyon ödemelerinde yeni güncellemeler yaptı. Birçok özel ve kamu bankası, emeklilere sunduğu nakit promosyonlarını güncelledi. Bu kapsamda, en cazip promosyonu sunan banka ise emekliler tarafından mercek altına alındı.

İşte emekli promosyonlarında son gelişmeler...