Temmuz 2025 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Emekliler için Temmuz 2025 promosyon kampanyaları büyük ilgi görüyor. Peki, emekli maaşını hangi bankaya taşıyanlar daha fazla promosyon alabiliyor? Bankalar arasındaki rekabet, bu ay yeniden hız kazanırken bazı özel kampanyalarla promosyon ödemeleri 24.000 TL’ye kadar yükseldi. Emekliler ise “En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusunun cevabını arayarak en kazançlı seçeneği değerlendirmeye çalışıyor. İşte bankaların merak edilen 2025 Temmuz emekli promosyon kampanyaları...
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emekli maaşını taşıyan müşteriler için promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak hem nakit promosyon alma hem de çeşitli ek avantajlardan yararlanma fırsatı buluyor.
Promosyon tutarları bankalara göre değişiklik gösterirken, bazı kampanyalarda ek şartlarla birlikte ödeme miktarı 20 bin TL’yi aşabiliyor. En yüksek promosyonu almak isteyen emekliler, bankaların güncel duyurularını yakından takip ediyor.
İşte Temmuz 2025 dönemi güncel emekli promosyonları ve en yüksek ödeme yapan bankalar listesi…
VAKIFBANK
1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında sunulan promosyonlar:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılan alışverişlerde 15.000 TL’ye kadar ek avantajlardan yararlanılabiliyor.