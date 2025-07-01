Temmuz ayında emekli promosyonu rekabeti kızıştı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Temmuz ayının ilk haftasına girilmesiyle emekli promosyon kampanyalarındaki güncel durum öne çıkıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylece yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Emeklilerde gözlerini bankaların promosyon tutarlarına çevirdi. Bankaların emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bu noktada Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyonları merak ediliyor. Peki 2025 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Emekli promosyon tutarları Temmuz ayı itibariyle araştırılıyor. Bankadan bankaya güncel emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda ödeme 12 bin TL bazılarında 27 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyon tutarlarında son durum...
TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINACAK?
Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.