Temmuz ayında emekli promosyonu rekabeti kızıştı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

DENİZBANK

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.