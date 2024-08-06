Temmuz enflasyonu belli oldu: Memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon farkı belli oldu. Ocak zammını belirleyecek olan bu veri, memur ve emeklilerin alım gücünü doğrudan etkileyecek. Peki, temmuz ayı enflasyonu ne kadar oldu ve bu durum maaşlara nasıl yansıyacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
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1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklandı.
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Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
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Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
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