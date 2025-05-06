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Temmuzda emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte liste

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranı da belli olmaya başladı. Peki memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Hangi memurun yeni zamlı maaşı ne kadar olacak?

Temmuzda emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte liste - Sayfa 1

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranı da şekillenmeye başladı.

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Temmuzda emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte liste - Sayfa 2

Bu yıla yüzde 15.75 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda ilk altı aylık enflasyon oranı da kadar zam alacak.

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Temmuzda emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte liste - Sayfa 3

5 Mayıs'ta açıklanan rakamlara göre 4 aylık enflasyon yüzde 13.36 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 13.36 artış oluşurken, geriye sadece iki veri kaldı.

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Temmuzda emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte liste - Sayfa 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı 16.402 lira olacak.

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