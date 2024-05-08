Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? Yeni hesap yapıldı, en düşük memur emeklisi maaşı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 2024 yılının 4 aylık enflasyonu belli oldu. 4 aylık enflasyonun belli olmasıyla gözler emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş zam oranına çevrildi. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan da bugünkü yazısında temmuzda emeklinin alacağı zam oranını, en düşük memur emeklisi maaşının ne kadar olacağını yazdı.
Okuyucularının sürekli olarak ‘ne kadar zam alırız, tahminin nedir?’ sorularını aldığını yazan Noyan Doğan, "Mayıs ve Haziran enflasyonu açıklanacak, yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek, ondan sonra memur ve emeklileri ile işçi, Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısına ait maaş zamları netleşecek" dedi.
"Şimdiden tahmin yapmak için çok erken ama ben yine de maaş zamları üzerinde analize dayalı bir tahminde bulunayım" diyen Noyan, 'Temmuz ayında emekli zamları ne kadar olacak?' başlıklı yazısında tahminlerini paylaştı.
İşte Noyan Doğan'ın milyonlarca emekliyi ilgilendiren yazısı:
2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek.
TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre de 2024’ün Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.18 olurken, Ocak-Şubat-Mart-nisan dönemini kapsayan dört aylık enflasyon da yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yılın ortasına kadar enflasyon yüzde 75’lere kadar çıkacak ve ardından da hem alınan tedbirler hem de baz etkisiyle temmuz ayından itibaren düşüşe geçecek. Buna göre enflasyon mayıs ve haziran aylarında yüzde 3’ler seviyesinde artış gösterirse, 2024’ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 25’ler seviyesinde olacaktır; yüzde 27’ye de çıkması muhtemel.