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  4. Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak

Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak

Emeklilik dilekçesi vermek için hazırlık yapanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar olacağı geliyor. Peki temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni kıdem tazminatı üst sınırı ile ilgili net rakam verdi.

Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak - Sayfa 1

"Özellikle emeklilik planlaması yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği hakkındadır" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kıdem tazminatına ne kadar zam geleceğini yazdı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o yazı:

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Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak - Sayfa 2

"İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası, hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır.

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Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak - Sayfa 3

Buna rağmen Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir.

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Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak - Sayfa 4

MEVCUT KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak şu şekilde hesaplanıyor.

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