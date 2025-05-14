Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak
Emeklilik dilekçesi vermek için hazırlık yapanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar olacağı geliyor. Peki temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni kıdem tazminatı üst sınırı ile ilgili net rakam verdi.
"Özellikle emeklilik planlaması yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği hakkındadır" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kıdem tazminatına ne kadar zam geleceğini yazdı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o yazı:
"İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası, hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır.
Buna rağmen Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir.