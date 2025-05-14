Temmuzda kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek? Emekliliği düşünenler dikkat! Fark yüksek olacak

"Özellikle emeklilik planlaması yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği hakkındadır" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kıdem tazminatına ne kadar zam geleceğini yazdı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o yazı: