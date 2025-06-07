Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklileri 6 ayda bir enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammına hak kazanıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam almıştı.