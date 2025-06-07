Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti
Memur ve emeklilerin temmuz zammı büyük oranda netleşti. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 15,09 oldu. Zam oranı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Peki temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte zam senaryoları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti.
2 | 9
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Memur ve memur emeklileri 6 ayda bir enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammına hak kazanıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam almıştı.
3 | 9