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Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti

Memur ve emeklilerin temmuz zammı büyük oranda netleşti. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 15,09 oldu. Zam oranı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Peki temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte zam senaryoları...

Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti - Sayfa 1

Memur ve emekliler Temmuz 2025'te maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

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Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti - Sayfa 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti.

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Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti - Sayfa 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklileri 6 ayda bir enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammına hak kazanıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam almıştı.

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Temmuzda memur ve emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? Zam büyük oranda netleşti - Sayfa 4

Cnbc-e'de yer alan habere göre 5 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8,57 oldu. Temmuz ayına ilişkin yüzde 5'lik sözleşme zammı da eklendiğinde memura en az yüzde 14'lük zam göründü.

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