Tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu! Fiyatlar geriledi: İşte balık fiyatları

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin dün kilosu 200 TL iken bugün 100-125 TL arasında değiştiğini belirterek “Hamsi bugün bol geldi dün azdı. Dün kilosu 200 TL iken bugün fiyatı 100-125 TL arasında değişiyor. Dün genelde Trabzon dışından, Sinop taraflarından gelen hamsiden sonra Trabzon açıklarında avlanması bizim için büyük sürpriz oldu. Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsi. Vatandaş, genelde hamsi ve istavritin fiyatları düşmesi durumunda bu balıklara daha çok talep gösteriyor. İstavrit daha önce 125-150 TL civarında idi onun da fiyatı geriledi 100 TL’ye indi. Bugün istavritte bol hamsi de bol. Hamsi bundan sonra fazla görüneceğini zannetmiyorum ama böyle arada bir sürpriz yapma şansı çok” dedi.