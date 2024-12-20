Tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu! Fiyatlar geriledi: İşte balık fiyatları
Karadeniz’de fırtınalı geçen av sezonu nedeniyle fiyatı inişli çıkışlı bir grafik izleyen hamsinin satış fiyatı 200 TL’den 100 TL’ye geriledi.
Son yılların en bereketli sezonu yaşanırken bu bolluk ara ara devam ediyor. Sezona bol miktarda palamut avı ile başlayan balıkçılar sonrasında hamsi ile yüzleri gülerken, hamsinin aniden kesilmesiyle büyük üzüntü yaşadılar.
Balık fiyatları ne kadar?
Trabzon Balık Hali’nde bugün itibariyle tezgâhları ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit süslerken dün kilosu 200 TL’den satılan hamsinin fiyatı yarı yarıya gerileyerek 100 TL’ye kadar düştü.
Hamsinin yanı sıra istavritte de belirgin bir bolluk yaşanırken kilosu 100-125 TL arasında değişiyor. Balıkçılar hamsinin ara sürpriz yaptığını belirtirlerken umutlarının bundan sonra bol avlanması yönünde olduğunu söylediler.
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin dün kilosu 200 TL iken bugün 100-125 TL arasında değiştiğini belirterek “Hamsi bugün bol geldi dün azdı. Dün kilosu 200 TL iken bugün fiyatı 100-125 TL arasında değişiyor. Dün genelde Trabzon dışından, Sinop taraflarından gelen hamsiden sonra Trabzon açıklarında avlanması bizim için büyük sürpriz oldu. Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsi. Vatandaş, genelde hamsi ve istavritin fiyatları düşmesi durumunda bu balıklara daha çok talep gösteriyor. İstavrit daha önce 125-150 TL civarında idi onun da fiyatı geriledi 100 TL’ye indi. Bugün istavritte bol hamsi de bol. Hamsi bundan sonra fazla görüneceğini zannetmiyorum ama böyle arada bir sürpriz yapma şansı çok” dedi.