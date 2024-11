The Ekonomist’in 2025 kehanetleri belli oldu! Şifreler ve semboller ne anlatıyor?

The World Ahead'in bu yılki sayısı hakkında yorum yapan editör Tom Standage , "Donald Trump'ın kesin zaferi ve Beyaz Saray'a yakın zamanda dönmesi, her şeyden çok, yalnızca Amerika için değil, dünya için de birçok politika alanında etkileri olacak olan gelecek yılı şekillendirecek. Bu, küresel güvenlik, temiz enerji geçişi, uluslararası ticaret ve hükümetlerin açıkları azaltma çabaları için ne anlama gelecek? Olağandışı bir değişim ve belirsizlik derecesi vaat eden bir yılda, The World Ahead köşeyi görmenize ve bundan sonra ne olabileceğini anlamanıza yardımcı oluyor" dedi.