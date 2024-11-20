The Ekonomist’in 2025 kehanetleri belli oldu! Şifreler ve semboller ne anlatıyor?
İngiliz The Economist dergisi geleneksel kapağı ile gelecek yıl tahminlerini yaptı. The Economist, Trump'ın küresel ticareti, ekonomiyi ve jeopolitiği altüst ettiği belirsizlik ve istikrarsızlık dolu bir yıl öngören The World Ahead 2025'i yayınladı.
The Economist'in önümüzdeki yılı şekillendirecek önemli temaları, eğilimleri ve olayları inceleyen özel yıl sonu sayısı olan The World Ahead'i yayınladı. Kapakta ilginç, semboller, işaretler ve simgeler yer aldı. Derginin tam sürümü ise 21 Kasım'dan itibaren dijital olarak satışa sunulacak.
Bağımsız basılı sayı, 29 Kasım'dan itibaren İngiltere ve Asya'da, 2 Aralık'tan itibaren Avrupa'da ve 11 Aralık'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel gazete bayilerinde satışa sunulacak.
The World Ahead'in bu yılki sayısı hakkında yorum yapan editör Tom Standage , "Donald Trump'ın kesin zaferi ve Beyaz Saray'a yakın zamanda dönmesi, her şeyden çok, yalnızca Amerika için değil, dünya için de birçok politika alanında etkileri olacak olan gelecek yılı şekillendirecek. Bu, küresel güvenlik, temiz enerji geçişi, uluslararası ticaret ve hükümetlerin açıkları azaltma çabaları için ne anlama gelecek? Olağandışı bir değişim ve belirsizlik derecesi vaat eden bir yılda, The World Ahead köşeyi görmenize ve bundan sonra ne olabileceğini anlamanıza yardımcı oluyor" dedi.