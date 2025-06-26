  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı

THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı

Haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle kapatan borsada en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı - Sayfa 1

Borsada 26 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,25 düşüşle 9301,05 puandan kapandı. Gün içinde BİST100’de aktif fark -3,43 milyar TL, BİST30’da ise -2,83 milyar TL olarak gerçekleşti.Tüm hisselerde ise -6.86 milyar TL aktif işlem farkı gerçekleşti.

İşte perşembe günü en çok para girişinin olduğu hisseler...

1 | 21
THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı - Sayfa 2

10 - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Aktif Fark: +39.708.000 TL

2 | 21
THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı - Sayfa 3

9 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
Aktif Fark: +46.167.000 TL

3 | 21
THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı - Sayfa 4

8 - Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Aktif Fark: +54.244.000 TL

4 | 21