THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı
Haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle kapatan borsada en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada 26 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,25 düşüşle 9301,05 puandan kapandı. Gün içinde BİST100’de aktif fark -3,43 milyar TL, BİST30’da ise -2,83 milyar TL olarak gerçekleşti.Tüm hisselerde ise -6.86 milyar TL aktif işlem farkı gerçekleşti.
İşte perşembe günü en çok para girişinin olduğu hisseler...
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