THY, Aselsan, Bim, Pegasus, Tüpraş'ta satış alarmı! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde yaşandı

Borsada 26 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,25 düşüşle 9301,05 puandan kapandı. Gün içinde BİST100’de aktif fark -3,43 milyar TL, BİST30’da ise -2,83 milyar TL olarak gerçekleşti.Tüm hisselerde ise -6.86 milyar TL aktif işlem farkı gerçekleşti.

İşte perşembe günü en çok para girişinin olduğu hisseler...