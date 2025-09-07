  1. Ekonomim
  4. THY, BİM, Enka, Ereğli, Koç, Doğuş... Yatırımcının en çok izlediği hisseler yönünü nereye çevirdi?

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın yükseliş trendine giren ve düşen hisselerinde öne çıkanlar belli oldu.

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.11 ile Destek Finans Faktoring ve yüzde 16.54 ile 1000 Yatırımlar Hol. oldu. 

En çok kaybettirenler ise yüzde -14.08 ile Otokar, -12.78 ile Enerjisa Enerji hisseleri oldu

AKBANK

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 62.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 62.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 67.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında. Alım aralığı: 58.00-54.50 Satım aralığı: 67.00-67.00 Endeks Ağırlığı (%): 5.24 Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.323 puan azaldı.

ASELSAN

SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 184.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 163.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 184.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 163.00-156.00
Satım aralığı: 176.00-181.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.79
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.237 puan arttı.

