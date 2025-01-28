THY indirimli bilet kampanyasında son gün: Uçak bileti ne kadar? Hangi güzergahlarda geçerli?
Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. İndirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki indirimli uçak bileti ne kadar? Hangi güzergahlarda geçerli? İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. THY indirimli uçak bileti kampanyasının detayları belli oldu. İndirimli uçak bileti, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınabilecek. Bugün indirimli bilet satın almak için son gün...Peki, THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, indirimli uçak biletinin fiyatı ne kadar?
THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat etme fırsatı sunmaya devam ediyor.
THY, indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.