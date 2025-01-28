THY indirimli bilet kampanyasında son gün: Uçak bileti ne kadar? Hangi güzergahlarda geçerli?

Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. THY indirimli uçak bileti kampanyasının detayları belli oldu. İndirimli uçak bileti, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınabilecek. Bugün indirimli bilet satın almak için son gün...Peki, THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, indirimli uçak biletinin fiyatı ne kadar?