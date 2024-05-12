THY mühendis arıyor!
Türk Hava Yolları'nın yüzde yüz iştiraki olan THY Teknik A.Ş. mühendis aradığını duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın yüzde yüz iştiraki olan THY Teknik A.Ş. personel aradığını duyurdu.
Şirket yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"Turkish Technic olarak Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıyız.
10.500 kişilik uzman ekibimizle; İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan tesislerimizde Türk Hava Yolları’nın halihazırda 455 uçaktan oluşan ve her gün daha da genişleyen filosu başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından birçok havayolu operatörüne kaliteli ve kapsamlı uçak bakım, onarım, modifikasyon, rekonfigürasyon, komponent bakım ve komponent yedek parça ikamesi, mühendislik, sertifikasyon ve üretim gibi birçok diğer alanda katma değerli hizmet sunan, sektörün önde gelen servis sağlayıcılarından biri konumundayız.
Siz de bu ilana başvurarak güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik kuruluşları arasına giren Turkish Technic ailesinin bir parçası olabilirsiniz!"
İşe alım ilanıyla ilgili kriterler ise şu şekilde açıklandı:
"Başvuru Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
01.01.1994 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak
Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak
İyi derecede İngilizce bilmek
Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.
Uçak Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Gemi İnşaat Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
İlan kapsamında alım yapılacak olan çalışma alanlarımız
Uçak bakım: Planlı ve önleyici bakım faaliyetlerini gerçekleştirerek bakıma girecek uçaklar için bakım planı hazırlanması ve hazırlanan bakım planına uygun olarak bakımın takibinin yapılması, ilgili bakımlar gerçekleştirilirken mekanik, aviyonik ve yapısal anlamında mühendislik hizmetlerinin sağlanması, uçak ve komponent modifikasyonları, yapısal parçaların imalatı, kompozit yapıların tamiri ve uçak boya işlemlerinin yapılması faaliyetlerini sürdürür.
Hat bakım: Planlı veya plansız arıza giderme işlemlerinin uçuşa elverişliliğin sağlanması adına uygulanması gereken periyodik bakım planlamaları, uçak arızalarının takibini yapmak ve verileri analiz ederek raporlanması faaliyetlerini sürdürür.
Üretim Planlama ve Kontrol: Uçak bakım hizmetinin üretilebilmesi için insan kaynağının verimli şekilde değerlendirilmesinin yanında, hangar yeri ve tesis yatırımlarının planlanması ve uçak bakım hizmetinde kullanılacak malzemenin ve ekipmanın tüm bakım lokasyonlarında en uygun seviyede bulundurulması faaliyetlerini sürdürür.
Kalite: Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ve tedarik edilen hizmetlerin, ulusal ve uluslararası mevzuat, standart, kural, sözleşme, usul ve gerekliliklere sürekli uyumlu ve şirket kuralları ve düzenlemeleri ile usul, gereklilik ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesinin denetlenmesi faaliyetlerini yürütür.