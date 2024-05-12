THY mühendis arıyor!

Türk Hava Yolları'nın yüzde yüz iştiraki olan THY Teknik A.Ş. personel aradığını duyurdu.

Şirket yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Turkish Technic olarak Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıyız.

10.500 kişilik uzman ekibimizle; İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan tesislerimizde Türk Hava Yolları’nın halihazırda 455 uçaktan oluşan ve her gün daha da genişleyen filosu başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından birçok havayolu operatörüne kaliteli ve kapsamlı uçak bakım, onarım, modifikasyon, rekonfigürasyon, komponent bakım ve komponent yedek parça ikamesi, mühendislik, sertifikasyon ve üretim gibi birçok diğer alanda katma değerli hizmet sunan, sektörün önde gelen servis sağlayıcılarından biri konumundayız.

Siz de bu ilana başvurarak güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik kuruluşları arasına giren Turkish Technic ailesinin bir parçası olabilirsiniz!"