THY ve AJET'ten mil kararı!
Türk Hava Yolları ve AJet, vatandaşların talepleri doğrultusunda Miles&Smiles yolcularının AJet uçuşlarında mil toplayıp mil harcayabilmesi için "mil entegrasyonu" yapacak.
Türk Hava Yolları ve AJet, vatandaşların talepleri doğrultusunda Miles&Smiles yolcularının AJet uçuşlarında mil toplayıp mil harcayabilmesi için "mil entegrasyonu" yapacak.
THY ve AJet uçuş segmentleri kombine edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla yolcular, belirli bir noktadan THY ile gelip dönüş yolculuğunu AJet ile planlayabilecek. AJet'le uçanlar THY'nin CIP salonlarını ücretli kullanabilecek. AJet, filosunda bulunan 85 uçak ile iç hatlarda 41 nokta ve 74 hat; dış hatlarda ise 48 nokta ve 90 hat olmak üzere toplamda 89 nokta ve 164 hatta uçuşlarını gerçekleştiriyor.
Sabah'ın ulaştığı belgelere göre; THY ve AJet'ten aldığı bilgileri yeterli bulmayan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, hem haklarını öğrenmek istedi hem de mevcut haklarını kaybetmek istemediklerini iletti.
Vatandaşlar TBMM'ye en çok; THY'nin CIP, Miles&Smiles, mil harcamaları gibi bir çok imkânını kullanma konusunda sorular yöneltti. Vatandaşlar, AJet ile uçuşlarda yolcuların, Türk Hava Yolları ile uçuşlarda sağlanan aynı haklardan yararlandırılmasını talep etti.