THY ve AJET'ten mil kararı!

THY ve AJet uçuş segmentleri kombine edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla yolcular, belirli bir noktadan THY ile gelip dönüş yolculuğunu AJet ile planlayabilecek. AJet'le uçanlar THY'nin CIP salonlarını ücretli kullanabilecek. AJet, filosunda bulunan 85 uçak ile iç hatlarda 41 nokta ve 74 hat; dış hatlarda ise 48 nokta ve 90 hat olmak üzere toplamda 89 nokta ve 164 hatta uçuşlarını gerçekleştiriyor.