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  4. THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

Türk Hava Yolları Ramazan ayı için bir kampanya başlattı. Ramazan ayında tek yön yurt içi uçuşlarda bilet fiyatları 949 TL'den başlayan fiyatlarla satışa açıldı. Üç gün sürecek kampanya döneminde bilet alan yolcular Ramazan ayı içerisinde seyahat edebilecek. Peki, THY Ramazan kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 1

Türk Hava Yolları, Ramazan ayında geçerli olacak şekilde tek yönlü uçuşları 949 TL'den satışa çıkardı.

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THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 2

Yolcular, 13 Şubat tarihine kadar bilet alabilir. İsteyenler, kampanya dahilinde ek ödeme yaparak ekonomi dışında Extrafly ve Primefly bilet de alabilir.

İşte, THY 2025 Ramazan kampanyası...

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THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 3
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THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 4

THY'DEN RAMAZAN KAMPANYASI

THY, 1-26 Mart 2025 arasındaki yurt içi ve tek yönlü uçuşlar için biletleri 949 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

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