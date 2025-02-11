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  4. THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

Türk Hava Yolları, yurt dışı biletlerinde geçerli olmak üzere yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte THY indirimli bilet kampanyasının detayları...

THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 1

Türk Hava Yolları, birçok ülkeye yüzde 40'a varan indirimli uçuşlar başlattı.

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THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 2

Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerin TK1402 promo koduyla alınması gerekiyor.

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THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 3

Alınan biletler 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

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THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 4

THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI

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