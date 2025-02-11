THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Türk Hava Yolları, yurt dışı biletlerinde geçerli olmak üzere yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte THY indirimli bilet kampanyasının detayları...
Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerin TK1402 promo koduyla alınması gerekiyor.
2 | 6