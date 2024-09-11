THY'nin en pahalı uçak bileti oldu: Fiyatı servet değerinde!
Uçuş tarihleri ve sınıfları, rekabet gibi faktörlerin yanı sıra kurdaki dalgalanmalar ve gelen yeni zamlarla birlikte uçak bileti fiyatlarına zaman zaman fahiş rakamlar yansıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği İstanbul'dan Los Angeles'a Business Class'ta da bilet fiyatları 368 bin TL'ye kadar çıktı.
Uçak bileti fiyatlarını etkileyen birçok faktörün bir araya gelmesi kimi zaman yolcuları fahiş fiyatlarla karşılaştırabiliyor.
Döviz kurlarındaki artışlar ve yapılan yeni zamlar bilet fiyatlarına da tavan yaptırdı.
En pahalı bilet
THY'nin Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklarla 13 saat süren uçuşlarda Business Class'ta bilet fiyatları gidiş dönüş olarak 368 bin liraya kadar çıktı.
Los Angeles İstanbul uçuşlarındaki anlık bu bilet fiyatı THY'nin aktarmasız uçuşlardaki en pahalı bilet oldu.