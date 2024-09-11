Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti
Dünyanın önde gelen ABD’li kahve üreticisi artan maliyetler nedeniyle iflas verdi.
Bir döneme damga vuran kahve üreticisinin iflas ettiği öğrenildi. Artan yüksek maliyetler nedeniyle iflas ettiği öğrenilen ABD’li kahve üreticisi Red Bay, mahkemeye başvuru yaptı.
RED BAY COFFEE İFLAS BAŞVURUSU YAPTI
Kahveye yam latte gibi çeşitli içeceklerle lezzet kattığı bilinen ve böylece adından söz ettiren Red Bay Coffee, işletmenin mali yapılarını yeniden yapılandırma ve faaliyetlerine devam etmesine imkan tanıyan 11. bölüm mahkemesine başvurdu.
Şirketin CEO’su Keba Konte, beş Bay Area kahve dükkanını da içeren işletmeyi, borçlu olarak elinde bulunduran olarak işletmeye devam edecek.
3,3 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE BORÇ YÜKÜMLÜSÜ
sfchronicle.com’un haberine göre Red Bay Coffee, yaklaşık 27.000 dolar nakit ve yaklaşık 224.000 dolar ek mülk olmak üzere 251.000 doların biraz üzerinde varlığa sahip ve Konte'nin iflas başvurularında tahmin ettiği üzere 3,3 milyon doların üzerinde yükümlülüğü var.