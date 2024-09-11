Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti

3,3 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE BORÇ YÜKÜMLÜSÜ

sfchronicle.com’un haberine göre Red Bay Coffee, yaklaşık 27.000 dolar nakit ve yaklaşık 224.000 dolar ek mülk olmak üzere 251.000 doların biraz üzerinde varlığa sahip ve Konte'nin iflas başvurularında tahmin ettiği üzere 3,3 milyon doların üzerinde yükümlülüğü var.