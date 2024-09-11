  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti

Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti

Dünyanın önde gelen ABD’li kahve üreticisi artan maliyetler nedeniyle iflas verdi.

Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti - Sayfa 1

Bir döneme damga vuran kahve üreticisinin iflas ettiği öğrenildi. Artan yüksek maliyetler nedeniyle iflas ettiği öğrenilen ABD’li kahve üreticisi Red Bay, mahkemeye başvuru yaptı.

1 | 10
Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti - Sayfa 2

RED BAY COFFEE İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Kahveye yam latte gibi çeşitli içeceklerle lezzet kattığı bilinen ve böylece adından söz ettiren Red Bay Coffee, işletmenin mali yapılarını yeniden yapılandırma ve faaliyetlerine devam etmesine imkan tanıyan 11. bölüm mahkemesine başvurdu.

2 | 10
Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti - Sayfa 3

Şirketin CEO’su Keba Konte, beş Bay Area kahve dükkanını da içeren işletmeyi, borçlu olarak elinde bulunduran olarak işletmeye devam edecek.

3 | 10
Tiryakilerin tadını kaçıracak iflas ; Kahve devi iflas bayrağı çekti - Sayfa 4

3,3 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE BORÇ YÜKÜMLÜSÜ

sfchronicle.com’un haberine göre Red Bay Coffee, yaklaşık 27.000 dolar nakit ve yaklaşık 224.000 dolar ek mülk olmak üzere 251.000 doların biraz üzerinde varlığa sahip ve Konte'nin iflas başvurularında tahmin ettiği üzere 3,3 milyon doların üzerinde yükümlülüğü var.

4 | 10