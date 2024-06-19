Tobin’in q teorisi nedir?

Bu formülde “Kurulu sermayenin piyasa değeri” hisse senedi piyasası tarafından belirlenirken, “Kurulu sermayenin yenileme maliyeti” ise sermayenin bugünkü değeridir. Tobin’e göre; q 1’den büyük ise, firmanın sermaye piyasasındaki değeri yenileme maliyetini aştığı için firmalar daha fazla yatırım yaparak piyasa değerini artırabilecekler, q 1’den küçük ise firmanın sermaye piyasasındaki değeri yenileme maliyetini altında kaldığı için firmalar yıpranan sermayeyi yenileme yoluna gitmeyecek ve yatırım yapmayacaklardır.