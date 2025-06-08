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TOGG’un üretim hattını kurmuştu! 24 yıllık şirket iflas bayrağını çekti. Yüzlerce işçi çıkarıldı

24 yıllık dev şirket iflas bayrağını resmen çekti. Yüzlerce işçiyi çıkarmak zorunda kalan firma, TOGG, Ford ve TÜBİTAK gibi markaların üretim hattını kurmuştu.

TOGG’un üretim hattını kurmuştu! 24 yıllık şirket iflas bayrağını çekti. Yüzlerce işçi çıkarıldı - Sayfa 1

Türkiye’de son dönemde iflaslar peş peşe geldi. Geçtiğimiz aylardan bu yana  dev şirketlerin de aralarında bulunduğu birçok marka iflas bayrağını çekerken, buna bir yenisi daha eklendi. 

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TOGG’un üretim hattını kurmuştu! 24 yıllık şirket iflas bayrağını çekti. Yüzlerce işçi çıkarıldı - Sayfa 2

Bu kez kötü haber otomosyon sektörünün önde gelen firmalarından birinden geldi.

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TOGG’un üretim hattını kurmuştu! 24 yıllık şirket iflas bayrağını çekti. Yüzlerce işçi çıkarıldı - Sayfa 3

Yerli otomobil TOGG, Ford ve TUBİTAK gibi markalara üretim hattı kuran Robot Otomasyon, geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmesinin ardından bir kez daha başvuru yaptı.

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TOGG’un üretim hattını kurmuştu! 24 yıllık şirket iflas bayrağını çekti. Yüzlerce işçi çıkarıldı - Sayfa 4

Tüm direnişlerine rağmen Robo Otomasyon ne yazık ki sektöre tutunamadı ve mahkeme, iflasına karar verdi.

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