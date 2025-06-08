TOGG’un üretim hattını kurmuştu! 24 yıllık şirket iflas bayrağını çekti. Yüzlerce işçi çıkarıldı
24 yıllık dev şirket iflas bayrağını resmen çekti. Yüzlerce işçiyi çıkarmak zorunda kalan firma, TOGG, Ford ve TÜBİTAK gibi markaların üretim hattını kurmuştu.
Türkiye’de son dönemde iflaslar peş peşe geldi. Geçtiğimiz aylardan bu yana dev şirketlerin de aralarında bulunduğu birçok marka iflas bayrağını çekerken, buna bir yenisi daha eklendi.
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Yerli otomobil TOGG, Ford ve TUBİTAK gibi markalara üretim hattı kuran Robot Otomasyon, geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmesinin ardından bir kez daha başvuru yaptı.
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