TOKİ, 12.799 TL taksitle 2+1 ve 3+1 evleri satışa sundu: İşte taksit şartları ve ödeme planı

TOKİ’den Ankara Haymana’ya özel 3+1 daireler için başvurular başladı! Ankara Haymana TOKİ 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır? Taksit tutarı ne kadar? Geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? gibi soruların cevaplarına ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yanıt bekliyor. İşte TOKİ Ankara Haymana 3+1 daireler için geri ödeme ve taksit detayları..