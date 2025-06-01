TOKİ, 12.799 TL taksitle 2+1 ve 3+1 evleri satışa sundu: İşte taksit şartları ve ödeme planı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Haymana ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 185 konut ve 4 dükkândan oluşan yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda 3+1 konutlar özel koşullarla satışa sunuldu. Ankara Haymana TOKİ 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır? Taksit tutarı ne kadar? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ geri ödeme planını taksit detayları...
TOKİ’den Ankara Haymana’ya özel 3+1 daireler için başvurular başladı! Ankara Haymana TOKİ 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır? Taksit tutarı ne kadar? Geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? gibi soruların cevaplarına ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yanıt bekliyor. İşte TOKİ Ankara Haymana 3+1 daireler için geri ödeme ve taksit detayları..
BAŞVURU ŞARTLARI
Satışa katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor: Başvuru yapan kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde kayıtlı bağımsız bir konutunun olmaması.
Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak. Haymana ilçesinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya ilçeye nüfus kaydının bulunması. 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmak.