  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...

TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...

TOKİ, 29 farklı ilde toplam 449 arsayı satışa çıkarıyor. 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayede, Ankara, İstanbul ve Mersin'de yapılacak. Katılımcılar dilerlerse internet üzerinden de teklif verebilecek. Müzayedeye katılabilmek için 5 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişen muhammen bedelin ödenmesi gerekiyor. İşte, TOKİ'nin 29 ilde gerçekleştireceği 449 arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar...

TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri... - Sayfa 1

TOKİ, 29 ilde toplam 449 arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar için müzayede 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak ve isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Uzaktan katılım sağlayacakların TOKİ tarafından istenilen belgeleri sağlaması gerekirken; tüm katılımcıların teminat tutarını ödemesi gerekiyor.

1 | 7
TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri... - Sayfa 2

İşte, TOKİ’nin 29 ildeki 449 arsa satış tarihi, başvuru için gerekli belgeler ve arsaların bulunduğu iller...

2 | 7
TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri... - Sayfa 3

TOKİ 29 İL 449 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR NEREDE?

1 Ekim 2025 Çarşamba 2025 saat 10.30:

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Sırnak, Tokat, Van.

2 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30:

Mersin

3 | 7
TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri... - Sayfa 4

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle Yenimahalle / Ankara

- Mersin Hiltonsa Otel Yenişehir (2 Ekim 2025 tarihinde Mersin satışları için aktif olacaktır.)

4 | 7