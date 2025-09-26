TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...
TOKİ, 29 farklı ilde toplam 449 arsayı satışa çıkarıyor. 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayede, Ankara, İstanbul ve Mersin'de yapılacak. Katılımcılar dilerlerse internet üzerinden de teklif verebilecek. Müzayedeye katılabilmek için 5 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişen muhammen bedelin ödenmesi gerekiyor. İşte, TOKİ'nin 29 ilde gerçekleştireceği 449 arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar...
TOKİ, 29 ilde toplam 449 arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar için müzayede 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak ve isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Uzaktan katılım sağlayacakların TOKİ tarafından istenilen belgeleri sağlaması gerekirken; tüm katılımcıların teminat tutarını ödemesi gerekiyor.
İşte, TOKİ’nin 29 ildeki 449 arsa satış tarihi, başvuru için gerekli belgeler ve arsaların bulunduğu iller...
TOKİ 29 İL 449 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR NEREDE?
1 Ekim 2025 Çarşamba 2025 saat 10.30:
Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Sırnak, Tokat, Van.
2 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30:
Mersin