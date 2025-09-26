TOKİ 29 ilde 449 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...

TOKİ, 29 ilde toplam 449 arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar için müzayede 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak ve isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Uzaktan katılım sağlayacakların TOKİ tarafından istenilen belgeleri sağlaması gerekirken; tüm katılımcıların teminat tutarını ödemesi gerekiyor.