TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

TOKİ, 33 ilde yer alan 454 iş yerini satışa çıkaracağını açıkladı. Alıcılar, iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. İki gün sürecek açık artırmaya isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman ve nerede?