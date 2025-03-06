TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...
TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satacağını açıkladı. Açık artırma Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. İşte, TOKİ 454 iş yeri satışına dair detaylar...
TOKİ, 33 ilde yer alan 454 iş yerini satışa çıkaracağını açıkladı. Alıcılar, iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. İki gün sürecek açık artırmaya isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman ve nerede?
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?
TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek.
Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara