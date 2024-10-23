TOKİ 35 ilde arsa satışı yapacak! TOKİ başvuru yapacaklar için rakamları açıkladı
TOKİ İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 35 ilde arsa sahibi olmak isteyenlere kolay finansman yöntemleriyle satış yapacak.
TOKİ, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 35 ilde arsa sahibi olmak isteyenlere avantajlı finansman seçenekleri sunarak satış yapmaya hazırlanıyor. Başvuru süreci devam ederken, vatandaşlar arsaların konum ve fiyat bilgilerine dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Toplamda 2 milyon 882 bin 535 m² büyüklüğündeki arsalar için merak edilen tüm detaylar, satış şartları ve başvuru adımlarıyla ilgili bilgiler burada...
35 ilde TOKİ arsa satışı devam ediyor. Buna göre TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 2 milyon 882 bin 535 m2 büyüklüğünde arsa satacak. Arsalar için TOKİ başvuru süreci devam ederken, fiyat ve konum bilgileri de aratılıyor.
35 İLDEKİ ARSALAR İÇİN TOKİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
TOKİ 35 ildeki 303 arsayı satışa sundu. TOKİ 25 ildeki 390 arsayı satışa sundu. Muhammen bedeli 13 milyar 553 milyon 938 bin 598 lira olan toplam 2 milyon 882 bin 535 m2 büyüklüğündeki 303 TOKİ arsası, açık artırmayla satılacak.