TOKİ 35 ilde arsa satışı yapacak! TOKİ başvuru yapacaklar için rakamları açıkladı

TOKİ, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 35 ilde arsa sahibi olmak isteyenlere avantajlı finansman seçenekleri sunarak satış yapmaya hazırlanıyor. Başvuru süreci devam ederken, vatandaşlar arsaların konum ve fiyat bilgilerine dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Toplamda 2 milyon 882 bin 535 m² büyüklüğündeki arsalar için merak edilen tüm detaylar, satış şartları ve başvuru adımlarıyla ilgili bilgiler burada...