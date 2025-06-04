TOKİ 41 ilde 310 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 41 ilde 310 muhtelif arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek ancak internet katılımı ihale tarihinden 1 iş günü önce kapatılacak. Ek olarak, katılımcıların önceden belirlenen katılım teminatını da ödemesi gerekiyor.