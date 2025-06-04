TOKİ 41 ilde 310 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...
TOKİ, 41 ilde 310 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırma, İstanbul TOKİ Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel'de yapılacak. Ek olarak, müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Adaylar, istedikleri arsayı almak için yüzde 25 veya yüzde 40 peşin ödeme yapacak. İşte, TOKİ 41 ilde 310 arsa satışına dair tüm detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 41 ilde 310 muhtelif arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek ancak internet katılımı ihale tarihinden 1 iş günü önce kapatılacak. Ek olarak, katılımcıların önceden belirlenen katılım teminatını da ödemesi gerekiyor.
TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.