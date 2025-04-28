TOKİ 43 ilde 383 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...
TOKİ 43 ilde olmak üzere 383 muhtelif arsayı açık artırma ile satıyor. Alıcılara yüzde 25 peşin ve 24 ay vade şeklindeki ödeme planı sunulurken, müzayede öncesi belirlenen katılım teminatının da karşılanması gerekiyor. Peki, TOKİ arsaları nerede, satış ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ 43 il 383 arsa satışına dair tüm detaylar...
TOKİ, 43 ilde 383 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek müzayede İstanbul ve Ankara'da yapılacak, isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Aday alıcıların açık artırmaya katılması için arsa miktarına göre belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekecek.
TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.
Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya.