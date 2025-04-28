TOKİ 43 ilde 383 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.