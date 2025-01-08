TOKİ 46 ilde 552 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

ÖDEME PLANI NEDİR?

Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.