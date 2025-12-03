TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını ise 24 ay vade ile alabilecek. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. İki gün boyunca devam edecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılacak ancak fiziksel satışa katılmayacak vatandaşlar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ 47 il 340 arsa satışı ne zaman yapılacak?
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak müzayede kapsamında katılımcılar, istedikleri arsayı almak için arsa bedeline göre belirlenenn muhammen bedeli ödemesi gerekiyor.
Peki, 340 arsa ne zaman ve nerede satılacak, ödeme planı nasıl? İşte, TOKİ arsa satışı hakkında detaylar...
TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara
İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.
ARSALAR NEREDE?
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.