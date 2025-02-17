TOKİ 48 ilde 558 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

İzmir’in gözde turistik merkezi Çeşme’de yapılacak olan satışlardan 386 milyon 351 bin TL’lik gelir beklenirken satışa sunulan arsalar içinde en dikkat çekeni, Çeşme Dalyan Mahallesi’nde yer alan ve denize sıfır sayılabilecek konumda bulunan 16 bin 333 metrekare büyüklüğündeki parsel oldu.