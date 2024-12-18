TOKİ 51 ilde 607 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri, satış yapılacak iller ve ödeme planı...
TOKİ, 51 ilde 607 muhtelif arsayı satıyor. Açık artırma ile satılacak arsalar, yüzde 25 peşin ve kalanı ise 24 ay vade şeklinde alıcısını bulacak. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye çevrim içi bir şekilde de teklif verilebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman olacak ve hangi illerdeki aralar satışa çıkacak? İşte, detaylar...
TOKİ, 51 ilde 607 muhtelif arsayı satıyor. Açık artırma ile satılacak arsalar, yüzde 25 peşin ve kalanı ise 24 ay vade şeklinde alıcısını bulacak.
İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye çevrim içi bir şekilde de teklif verilebilecek.
Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman olacak ve hangi illerdeki aralar satışa çıkacak? İşte, detaylar...
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı iki gün sürecek.
Tarihler ve il dağılımları şöyle;
24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.