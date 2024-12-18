TOKİ 51 ilde 607 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri, satış yapılacak iller ve ödeme planı...

TOKİ, 51 ilde 607 muhtelif arsayı satıyor. Açık artırma ile satılacak arsalar, yüzde 25 peşin ve kalanı ise 24 ay vade şeklinde alıcısını bulacak.

İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye çevrim içi bir şekilde de teklif verilebilecek.