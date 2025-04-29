TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...
TOKİ, 357 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmaya katılmak isteyen adayların katılım teminatı ödemesi gerekiyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak fiziksel satışın yanı sıra çevrim içi teklif de verilebilecek. İşte, TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışına dair detaylar...
TOKİ, 53 ilde 357 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İş yeri ve konutlardan oluşan satış İstanbul ve Ankara'da yapılacak olup, isteyenler çevrim içi olarak de teklif verebilecek. Ek olarak, alıcıların en düşük 50 bin TL olarak belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekecek.
TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?
TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.