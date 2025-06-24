TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...
TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı için hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslerde gerçekleştirilecek açık artırmaya internet üzerinden de katılım sağlanabilecek ancak internet başvuru tarihi daha önce sona erecek. Öte yandan, müzayedeye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin arsa değerine göre belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, TOKİ arsa satışına dair detaylar...
TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri için açık artırma düzenliyor. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek müzayedeye çevrim içi teklif de vermek mümkün olacak.
Ancak TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; katılımcıların ilk önce arsa değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor.
TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış takvimi şöyle;
1 Temmuz 2025 (LOT 001-247)
Ankara - 36 konut
Giresun - 4 konut ve 2 iş yeri
İstanbul - 92 konut ve 64 iş yeri
Konya - 17 konut
Mersin - 31 konut
Trabzon - 1 konut