TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri için açık artırma düzenliyor. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek müzayedeye çevrim içi teklif de vermek mümkün olacak.

Ancak TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; katılımcıların ilk önce arsa değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor.