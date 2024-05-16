TOKİ açıkladı! Uygun fiyatlara ev sahibi olmak için yeni fırsat!
TOKİ, son iki aydır yürütülen ihaleler kapsamında 2174 yeni konut inşa edeceğini duyurdu. İşte TOKİ'nin konutları inşa edeceği şehirler...
TOKİ‘den 2 bin 174 yeni konut geliyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, nisan ve mayıs ayı ihalelerini resmi web sitelerinde yayınlamaya devam ediyor. Bu ihalelerin kapsamında TOKİ, Eskişehir Beylikova’da 189 konut, Kayseri Bünyan’da 131 konut, Zonguldak Çaycuma’da 197 konut, Şanlıurfa merkezde 246 konut, Karabük merkezde 866 konut ve Ankara Gölbaşı’nda 545 konut inşa edeceğini haberini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ihaleleri
Eskişehir ilinin Beylikova ilçesine 189 adet konut inşa edilecektir. Eskişehir Beylikova ilçesine yapılacak olan 189 konut için altyapı ve çevre düzenlemesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 29 Nisan 2024 günü saat 14:00’da inşaatına ilişkin ihale yapıldı.
Kayseri ilinin Bünyan ilçesine 131 adet konut yapılacaktır. Bünyan ilçesinin Yakutiye mahallesine yapılacak olan 131 konut ve iki mağazalı bir alışveriş merkezi için altyapı ve çevre düzenleme işlerinin ihalesi 15 Mayıs 2024 tarihinde 14:30’da yapılacaktır.
Şanlıurfa merkeze 246 adet konut yapılacaktır. Şanlıurfa’da dönüşüm projesi olarak görülen 220 mağaza ve 56 ofis binası ile altyapı ve peyzaj işleri ihalesi 20 Mayıs 2024 günü saat 14:00’te yapılacaktır.