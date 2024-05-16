TOKİ açıkladı! Uygun fiyatlara ev sahibi olmak için yeni fırsat!

Kayseri ilinin Bünyan ilçesine 131 adet konut yapılacaktır. Bünyan ilçesinin Yakutiye mahallesine yapılacak olan 131 konut ve iki mağazalı bir alışveriş merkezi için altyapı ve çevre düzenleme işlerinin ihalesi 15 Mayıs 2024 tarihinde 14:30’da yapılacaktır.