TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Ankara ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirde kuralı satış yöntemiyle daireler sunmaya devam ediyor. Uygun fiyat avantajlarıyla dar gelirli vatandaşlara hitap eden bu konut projeleri, geniş bir kesimin ilgisini çekiyor.