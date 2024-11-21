  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak

TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde daire satışına devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan bu konutlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda yoğun ilgi gören projelere bir yenisini daha ekleyen TOKİ, yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu.

TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Ankara ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirde kuralı satış yöntemiyle daireler sunmaya devam ediyor. Uygun fiyat avantajlarıyla dar gelirli vatandaşlara hitap eden bu konut projeleri, geniş bir kesimin ilgisini çekiyor.

1 | 9
TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak - Sayfa 2

Öte yandan TOKİ, Bolu'da yeni bir proje başlatıldığını resmen açıkladı. Proje kapsamında peşinat ve aylık taksitlerle 3+1 ve 2+1 daire sahibi olunabilecek.

2 | 9
TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak - Sayfa 3

TOKİ 2+1 VE 3+1 DAİRE SATACAK

TOKİ tarafından Bolu ili, Göynük ilçesi, Çeşme mahallesi, 106 adet konut kapsamında, İdare stoklardaki 51 adet dairenin satışa çıkartılacağı duyuruldu.

3 | 9
TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak - Sayfa 4

Dairelerin fiyat listesi kontrol edildiğinde, en uygun konutun 484.864,00 TL peşinat ve 120 ay 12.121,60 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabileceği görüldü.

4 | 9