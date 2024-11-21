TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daireler aylık 12 bin TL taksit ile satışa sunulacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde daire satışına devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan bu konutlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda yoğun ilgi gören projelere bir yenisini daha ekleyen TOKİ, yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Ankara ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirde kuralı satış yöntemiyle daireler sunmaya devam ediyor. Uygun fiyat avantajlarıyla dar gelirli vatandaşlara hitap eden bu konut projeleri, geniş bir kesimin ilgisini çekiyor.
Öte yandan TOKİ, Bolu'da yeni bir proje başlatıldığını resmen açıkladı. Proje kapsamında peşinat ve aylık taksitlerle 3+1 ve 2+1 daire sahibi olunabilecek.
TOKİ 2+1 VE 3+1 DAİRE SATACAK
TOKİ tarafından Bolu ili, Göynük ilçesi, Çeşme mahallesi, 106 adet konut kapsamında, İdare stoklardaki 51 adet dairenin satışa çıkartılacağı duyuruldu.