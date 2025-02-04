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  4. TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı

TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa satışı için düğmeye bastı. TOKİ, 50 ilde 834 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma Şubat ayında yapılacak. Alıcılara satış için farklı ödeme seçenekleri sunuldu.

TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı - Sayfa 1

TOKİ, 50 ilde uygun fiyatlı arsa satışı yapacak. Açık artırma usulü ile yapılacak satış için alıcılara farklı seçenekler sunuldu. 

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TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı - Sayfa 2

Arsa almayı düşünenler için büyük fırsat

TOKİ Türkiye genelinde arsa satışı için harekete geçerken toplamda 50 ilde 834 muhtelif arsa satılacağı bildirildi. 

 

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TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı - Sayfa 3

Açık artırma tarihi belli oldu

Arsalar açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak. İhale tarihi ise 19-20-21 Şubat tarihleri. Ödeme için farklı seçenekler mevcut.

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TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı - Sayfa 4

Alıcıya uygun faiz ve vade ile ödeme seçeneği sunuldu 

Yüzde 25 peşin ödeme halinde kalan bölüme 48 vade yapılacak. Faiz oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12.5, yıllık da yüzde 25 olarak uygulanacak.

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