TOKİ düğmeye bastı! 50 ilde 834 arsa satışa çıktı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa satışı için düğmeye bastı. TOKİ, 50 ilde 834 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma Şubat ayında yapılacak. Alıcılara satış için farklı ödeme seçenekleri sunuldu.
TOKİ, 50 ilde uygun fiyatlı arsa satışı yapacak. Açık artırma usulü ile yapılacak satış için alıcılara farklı seçenekler sunuldu.
1 | 7
Arsa almayı düşünenler için büyük fırsat
TOKİ Türkiye genelinde arsa satışı için harekete geçerken toplamda 50 ilde 834 muhtelif arsa satılacağı bildirildi.
2 | 7
Açık artırma tarihi belli oldu
Arsalar açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak. İhale tarihi ise 19-20-21 Şubat tarihleri. Ödeme için farklı seçenekler mevcut.
3 | 7