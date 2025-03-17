TOKİ, kampanyayı duyurdu: Ayda 12 bin TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçenekleriyle konut sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayata geçirilen projeler kapsamında, yeni bir konut fırsatı açıklandı.
TOKİ, Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde hayata geçirilecek 166 konutluk proje kapsamında 35 dairenin satışa sunulacağını duyurdu. Bu konutlardan 26’sı 2+1, 9’u ise 3+1 olarak tasarlandı.
Kuralı satış yöntemiyle satılacak konutların fiyatları da netleşti. En uygun 2+1 daire için 484 bin 200 TL peşinat ödeyenler, 120 ay vadeyle aylık 12 bin 105 TL taksitle ev sahibi olabilecek.
3+1 konutlarda ise en düşük fiyat 651 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 16 bin 275 TL'den başlayacak.