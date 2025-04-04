TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Çankırı, Ankara ve çeşitli illerde gerçekleştirdiği konut satışlarına bir yenisini daha ekledi. Bu yeni projede, 200'ün üzerinde dairenin satılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Çankırı gibi pek çok şehirde düzenli olarak konut satışları yapıyor.
Satışlar genellikle 120 ay vadeyle yapılırken, uygun ödeme seçenekleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar da bu fırsatlardan yararlanabiliyor.
Bu daireler, TOKİ'nin sunduğu fırsatlar sayesinde geniş bir alıcı kitlesine hitap ediyor ve büyük bir ilgiyle takip ediliyor.