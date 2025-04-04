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  4. TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları...

TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Çankırı, Ankara ve çeşitli illerde gerçekleştirdiği konut satışlarına bir yenisini daha ekledi. Bu yeni projede, 200'ün üzerinde dairenin satılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları... - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Çankırı gibi pek çok şehirde düzenli olarak konut satışları yapıyor.

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TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları... - Sayfa 2

Satışlar genellikle 120 ay vadeyle yapılırken, uygun ödeme seçenekleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar da bu fırsatlardan yararlanabiliyor. 

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TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları... - Sayfa 3

Bu daireler, TOKİ'nin sunduğu fırsatlar sayesinde geniş bir alıcı kitlesine hitap ediyor ve büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte şartları... - Sayfa 4

ÇANKIRI KURŞUNLU TOKİ SATIŞI

Proje kapsamında Çankırı Kurşunlu 3. ve 4. etaplarda bulunan 195 adet 2+1 ve 16 adet 3+1 daire satışa çıkartılacak.

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