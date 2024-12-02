TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş’ta düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekimi ve teslim töreninde yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

“2024 yılı sonuna kadar 39 bin 136’sı Kahramanmaraş’ta olmak üzere 11 ilde toplamda 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecek.”