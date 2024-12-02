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  4. TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar...

TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar...

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarının hak sahipleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik konut projeleriyle tanınan TOKİ, 2025 yılı için 250 bin sosyal konut yapmayı planlıyor. Başvurularla ilgili detaylı bilgiler ise şu şekilde...

TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar... - Sayfa 1

Türkiye'nin depremden zarar gören 11 ilinde inşa edilen 29 bin 311 konutun sahipleri, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimleri 30 Kasım'da Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır'da gerçekleştirildi ve sonuçlar e-Devlet üzerinden duyuruldu.

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TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar... - Sayfa 2

Kahramanmaraş’ta düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekimi ve teslim töreninde yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

“2024 yılı sonuna kadar 39 bin 136’sı Kahramanmaraş’ta olmak üzere 11 ilde toplamda 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecek.”

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TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar... - Sayfa 3

HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLİYOR?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş ve Kilis’te toplam 29 bin 311 konut kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor.

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TOKİ'den 250 bin konut müjdesi: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar... - Sayfa 4

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ

Gaziantep deprem konutları kura çekimi, 30 Kasım’da gerçekleştirildi. Toplamda 1056 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden AFAD’ın resmi sayfasında yayınlandı.

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