TOKİ'den 250 bin sosyal konut: Başvuru şartları ve başvuru tarihleri açıklandı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olarak, 250 bin konut için ihale süreci başladı. Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunan proje, başvuru tarihleri, ödeme planı ve başvuru şartlarıyla ilgiyi üzerine çekiyor. TOKİ, 81 ili kapsayan bu projeyi 2025 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara sıcak yuvalar sunmayı amaçlıyor.
81 ili kapsayacak proje, çevre dostu, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu malzemelerle inşa edilecek.
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Projenin ihale süreci Haziran 2025’te tamamlanacak.