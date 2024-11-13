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  4. Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller

Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak. Peki, TOKİ arsalarının satış şartları neler?

Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller - Sayfa 1

44 ilde satışa sunulan arsalar için TOKİ başvuru süreci başladı. Kolay ödeme imkanlarıyla satışa sunulan arsaların konum ve fiyat bilgileri de duyuruldu.

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Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller - Sayfa 2

İşte TOKİ arsa satışı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

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Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller - Sayfa 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 901 arsayı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller - Sayfa 4

ARSALAR İÇİN TOKİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

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