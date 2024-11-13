Toki'den 44 ilde ucuza arsa satışı: İşte başvuru şartları ve arsa satışı yapılacak iller
TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak. Peki, TOKİ arsalarının satış şartları neler?
44 ilde satışa sunulan arsalar için TOKİ başvuru süreci başladı. Kolay ödeme imkanlarıyla satışa sunulan arsaların konum ve fiyat bilgileri de duyuruldu.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 901 arsayı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
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