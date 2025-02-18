TOKİ'den 50 ilde KDV muafiyetli arsa satışı! İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

Emlak Konut, arsa satışlarında 2 farklı ödeme planı sunuyor. Buna göre;

1. Yüzde 25 peşin ödeme ve 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı ise en fazla yüzde 25 olarak uygulanacak.

2. Yüzde 40 peşin ödeme ve 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı da en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

Ayrıca vadeli satışlarda ve peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak.