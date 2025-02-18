TOKİ'den 50 ilde KDV muafiyetli arsa satışı! İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...
TOKİ aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük şehrinde bulunduğu 50 ilde, 834 muhtelif arsanın açık artırmayla satışa çıkacağını duyurdu. Peşin ödemede indirim ve 48 ay vade fırsatı ile satışa çıkan TOKİ arsaları KDV'den de muaf tutuluyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma ile 50 ilde arsa satışı yapılacağını duyurdu. Noter eşliğinde gerçekleşecek müzayede de satılacak arsalar KDV'den de muaf tutulacak.
Peşin ödemede yüzde 15 indirim, yüzde 25 peşin ödemede 48 ay vade ve yüzde 40 peşin ödemde 36 ay vade seçenekleri sunuluyor.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGI ŞEHİRLERDE?
Emlakmüzayede.com'daki bilgilere göre açık artırma ile satılacak 834 arsanın bulunduğu iller ve müzayede tarihleri şöyle:
19 Şubat Çarşamba saat 10:30: Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş.
20 Şubat Perşembe saat 10:30: Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekidarğ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova.
21 Şubat Cuma saat 10:30: Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Emlak Konut, arsa satışlarında 2 farklı ödeme planı sunuyor. Buna göre;
1. Yüzde 25 peşin ödeme ve 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı ise en fazla yüzde 25 olarak uygulanacak.
2. Yüzde 40 peşin ödeme ve 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı da en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.
Ayrıca vadeli satışlarda ve peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak.