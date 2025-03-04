TOKİ'den 81 ilde düşük faizli konut kampanyası: 250 Bin Sosyal Konut Projesi'ne nasıl başvurulur?
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve başvurular için geri sayım başladı. Peşinatsız ödeme, düşük faiz ve azalan taksit seçenekleriyle vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunulacak. İşte e-Devlet başvuru ekranı, ödeme planı ve başvuru şartları hakkında detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Resmi başvuru tarihi ve detaylar, Bakanlık tarafından kısa süre içinde açıklanacak.
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Bakanlık ve Emlak Konut tarafından açıklanan yeni ödeme planları kapsamında, vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak:
1. Peşinatsız Azalan Taksit Modeli
Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı, 0.99 faiz oranıyla 60 ay vade, Her ay taksit miktarı azalan ödeme planı
2. İlk Yıl Ödemesiz Model
İlk yıl taksitleri Emlak Konut tarafından ödenecek, 1.29 faiz oranı ile 60 ay vadeli ödeme planı
3. Leasing Destekli Model
120 aya kadar esnek ödeme seçeneği, Emlak Katılım Bankası finansman desteği, Peşinatsız ya da tercihe göre belirlenen peşinatla ev sahibi olma imkanı
TOKİ KONUTLARI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?
81 ili kapsayacak proje ile yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak yapılacak evler, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.
Proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.