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  4. TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı

TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı

TOKİ'nin yeni konut projesi, uygun fiyatlar ve cazip ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu bağlamda TOKİ, 2+1 ve 3+1 daireleri satışa sundu. İşte fiyat ve ödeme detayları...

TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı - Sayfa 1

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Bolu Yeniçağa’da hayata geçirilen yeni projede 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkarıldı.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı - Sayfa 2

Uygun fiyatlar ve avantajlı ödeme koşullarıyla dikkat çeken projeye başvurular 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kura çekimi ise 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı - Sayfa 3

İŞTE TOKİ KONUTLARININ FİYATLARI VE ÖDEME PLANLARI

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TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı - Sayfa 4

Satışa sunulan dairelerden 11'i 2+1, 1'i 3+1 tipinde olacak. Konutlar için başvurular 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi.

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