TOKİ'den ayda 15 bin TL'ye daire sahibi olma imkanı! 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarıldı
TOKİ'nin yeni konut projesi, uygun fiyatlar ve cazip ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu bağlamda TOKİ, 2+1 ve 3+1 daireleri satışa sundu. İşte fiyat ve ödeme detayları...
TOKİ, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Bolu Yeniçağa’da hayata geçirilen yeni projede 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkarıldı.
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Uygun fiyatlar ve avantajlı ödeme koşullarıyla dikkat çeken projeye başvurular 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kura çekimi ise 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
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