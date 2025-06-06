TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar
TOKİ, uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat daha duyurdu. Dar ve orta gelirli ailelere hitap eden 2+1 ve 3+1 daireler, 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleriyle kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Başvuru tarihleri ve şartları ise netleşti.
TOKİ’nin dikkat çeken projelerinden biri de Sivas Yıldızeli Salihiye Mahallesi 3. Etap kapsamında satışa sunulan 87 konutluk projesi oldu. Bu kapsamda:
- 64 adet 2+1 daire
- 23 adet 3+1 daire
kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Projeye başvurular 10 - 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kabul edilecek.
Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler için bu proje önemli bir fırsat sunuyor.