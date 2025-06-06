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  4. TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar

TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar

TOKİ, uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat daha duyurdu. Dar ve orta gelirli ailelere hitap eden 2+1 ve 3+1 daireler, 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleriyle kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Başvuru tarihleri ve şartları ise netleşti.

TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar - Sayfa 1

TOKİ’nin dikkat çeken projelerinden biri de Sivas Yıldızeli Salihiye Mahallesi 3. Etap kapsamında satışa sunulan 87 konutluk projesi oldu. Bu kapsamda:

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TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar - Sayfa 2

- 64 adet 2+1 daire

- 23 adet 3+1 daire

kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Projeye başvurular 10 - 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kabul edilecek. 

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TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar - Sayfa 3

Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler için bu proje önemli bir fırsat sunuyor.

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TOKİ'den aylık 9 bin TL'den 2+1 ve 12 bin TL'den 3+1 daire fırsatı: İşte başvuru tarihi ve şartlar - Sayfa 4

FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ’nin sunduğu esnek ödeme planları, özellikle uzun vadeli ödeme imkanı arayan alıcılar için önemli avantajlar sunuyor.

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