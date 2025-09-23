TOKİ’den düşük peşinat ve uzun vadeli satış kampanyası! 32 ilde 281 arsa arsa alıcı bekliyor
TOKİ, Türkiye genelinde 281 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. stanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatıyla arsa kampanyası başlıyor.
Konut alanları da bulunuyor
8 Ekim'de açık artırma ile satılacak arsalar arasında konut alanları, gelişme konut alanları ve plansız alanlar bulunuyor.
İller ve arsa sayıları belli oldu
İstanbul: Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Tuzla, Zeytinburnu ve Silivri’de toplam 43 arsa.
