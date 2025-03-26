TOKİ'den kira öder gibi 11.430 TL taksitle 2+1 3+1 konut satışı başladı: İşte başvuru şartları

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İkamet/Nüfus Şartı: Kiraz'da 1 yıldır ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar.

Mülkiyet Kısıtı: Başvuru sahibi, eşi veya çocuklarının Türkiye genelinde konutu olmamalı.

Diğer Şartlar: 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak ve daha önce TOKİ'den konut almamış olmak