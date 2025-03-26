TOKİ'den kira öder gibi 11.430 TL taksitle 2+1 3+1 konut satışı başladı: İşte başvuru şartları
TOKİ İzmir'in Kiraz ilçesinde inşa edeceği Arkacılar Mahallesi Projesi kapsamında 27 adet konutu satışa sunuyor. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projede, düşük peşinat ve 10 yıla varan vade seçenekleri dikkat çekiyor.
TOKİ, İzmir'in Kiraz ilçesinde yer alan Arkacılar Mahallesi Projesi kapsamında 27 konutu satışa sundu. Proje, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sunulurken, düşük peşinat ve 10 yıla kadar vade imkanıyla alıcılarına cazip fırsatlar sunuyor.
ÖDEME PLANI
Peşinat: %25 (Örnek: 2+1 dairede 457.215 TL ile 592.620 TL arası)
Vade: 120 ay (10 yıl)
Aylık Taksit: 11.430 TL'den başlayan taksitlerle 17.850 TL'ye kadar
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İkamet/Nüfus Şartı: Kiraz'da 1 yıldır ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar.
Mülkiyet Kısıtı: Başvuru sahibi, eşi veya çocuklarının Türkiye genelinde konutu olmamalı.
Diğer Şartlar: 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak ve daha önce TOKİ'den konut almamış olmak